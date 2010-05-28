Дети ведущих телеканала СТВ

Дети, как известно,— цветы жизни. У Столичного телевидения тоже есть свои васильки и ромашки. Какие они — дети телевизионщиков?

Папа этой обаятельной девочки — автор и ведущий итоговых выпусков новостей «24 часа» и программы «Неделя» — Игорь Позняк. Сегодня у него выходной, а значит, весь день он в полном распоряжении восьмилетней дочки Маши.

Игорь Позняк, телеведущий :

Мы любим гулять в соседнем дворе, потому что там хорошая детская площадка. И я по натуре сова, и она тоже. Поэтому, как это ни странно, гулять ходим вечером, когда стемнеет. Детей уже забирают домой, а мы только выходим из дому.

Маша Позняк, несмотря на свой юный возраст тоже очень занятая персона. Помимо школы занимается пением, танцами, любит рисовать и смотреть папину программу. Кто знает, может быть, совсем скоро папа будет любоваться дочкой на голубом экране.

А в этой очаровательной парочке легко узнать ведущего нашей программы Сергея Чуба и его дочку Яночку. Ей всего полтора года, но она уже очень уверенно держится перед камерой.

Сергей Чуб, телеведущий:

Пару дней назад был дождик, загремел гром. Яна посмотрела на меня и сказала: «Не бойся». Я был удивлен. У нас растет спортивная девчонка. В футбол гоняем вдвоем.

Эту смелую наездницу зовут Изабель Хануник, для родных — просто Белка. Эта смуглянка — дочь ведущей «Столичных подробностей» Ирины Хануник-Ромбальской. Они с мамой неразлучные подружки: вместе — и в детский парк, и даже за покупками.

Ирина Хануник-Ромбальская и Изабель:

Я всецело полагаюсь на вкус дочки, т.к. ничего плохого она не выберет. Сегодня она мне подобрала платье, чтобы быть похожей на нее. Только у нее беленькое платье в цветочки, а у мамы черненькое в цветочки.