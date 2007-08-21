Дети в кукурузе

В Речицком районе успешно завершена операция по поиску двух пропавших детей. Их обнаружили на кукурузном поле в 3 километрах от деревни.

Накануне, дети ушли на прогулку и не вернулись. В розыскной операции были задействованы более 170 человек и 12 единиц техники.

4-й Леша и его старшая сестра провели целую ночь в плену кукурузного поля. Новость о пропавших малышах быстро облетела небольшую деревушку Александровка. После самостоятельных поисков жители решили обратится к спасателям.

К поисковым работам привлекли весь личный состав службы спасения Речицкого отделения по чрезвычайным ситуациям. Во время операции использовали специальную осветительную технику и громкоговорящую связь. Оперативность и качество работы спасателей оценили даже местные жители.

Этот случай уже не первый в Гомельской области. Несколько месяцев назад в Брагинском районе произошел подобный инцидент. Заблудившегося в лесу мальчика искали почти сутки. Тогда, как и сейчас трагедию удалось предотвратить. И только от бдительности взрослых зависит, удастся ли их избежать в будущем.