Дети-сироты должны воспитываться в белорусских семьях

Об этом говорится в приказе министра образования Александра Радькова. В документе закреплены основные положения "Программы информационной кампании по активизации семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи на 2006-2007 гг.". Потенциальные родители должны располагать полной информацией об усыновлении. При этом основным источником информации является СМИ. В планах - проведение брифингов, семинаров и круглых столов по этой теме. Также запланирован специальный конкурс, номинациями в котором станут "Лучший цикл телепередач", "Лучшая публикация в СМИ", "Лучший рекламный стенд" и "Лучший сайт детского интернатного учреждения".