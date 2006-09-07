Дети, пострадавшие от аварии на ЧАЭС, подлечатся в здравницах

В Беларуси на оздоровление пострадавших от аварии на ЧАЭС детей из республиканского бюджета дополнительно выделено почти 38 млрд. рублей. На эти деньги планируют приобрести около 70 тысяч санаторно-оздоровительных путевок. За оставшиеся до конца года четыре месяца ребята из загрязненных зон отдохнут и подлечатся в здравницах Беларуси и за ее пределами. Всего с начала года уже оздоровились 84,5 тысяч белорусов, пострадавших от последствий Чернобыля, в том числе 78 тысяч детей.