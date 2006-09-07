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Дети, пострадавшие от аварии на ЧАЭС, подлечатся в здравницах

07 сентября 2006 14:23
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В Беларуси на оздоровление пострадавших от аварии на ЧАЭС детей из республиканского бюджета дополнительно выделено почти 38 млрд. рублей. На эти деньги планируют приобрести около 70 тысяч санаторно-оздоровительных путевок. За оставшиеся до конца года четыре месяца ребята из загрязненных зон отдохнут и подлечатся в здравницах Беларуси и за ее пределами. Всего с начала года уже оздоровились 84,5 тысяч белорусов, пострадавших от последствий Чернобыля, в том числе 78 тысяч детей.
# общество

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