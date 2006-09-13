Дети - наше будущее

В Минске впервые за 15 лет наблюдается естественный положительный прирост населения.

Если в прошлом году в столице умерло на 600 человек больше, чем родилось, то в нынешнем отрицательная динамика преодолена: родилось на 80 человек больше.

В среднем за сутки в городскую станцию "скорой" помощи поступает порядка двадцати сообщений о начале родов. Это довольно большая цифра. Например, лет пять назад таких вызовов было лишь пять-шесть в сутки. Среди рожениц есть и 17-летние девушки и те, кому за 30. Однако средний возраст будущих мам от 20 до 25 лет.

Повышение рождаемости - заслуга не столько наших женщин, но и государства. Помощь многодетным семьям - одно из приоритетных направлений социальной политики. Медики тоже не остаются в стороне от проблемы. Их заслуга в снижении материнской и младенческой смертности. В Минске впервые за многие годы его удалось понизить до такого уровня, как в Германии. В целом же по Беларуси этот показатель самый низкий среди стран СНГ.

Каждая столичная поликлиника работает по программе повышения рождаемости. В 35-ой, например, есть школа здорового образа жизни и школа по планированию семьи. В результате за последние два года рождаемость увеличилась по району на 10%. Но главное, считают медики, это индивидуальный подход к каждой из шести тысяч женщин, которые состоят здесь на учете в группе резерва родов.

С начала этого года государство усилило меры, направленные на повышение рождаемости. Президентом Беларуси утверждена программа "Дети Беларуси". Как обеспечить охрану здоровья, совершенствовать обучение подрастающего поколения и улучшить материальное благосостояние детей и семьи, - программой предусмотрено решение всех этих вопросов. Так что молодые семьи могут спокойно планировать прибавление.