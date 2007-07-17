Дети из пробирки

Помощь бесплодным парам теперь будут оказывать на базе республиканского научно-практического центра "Мать и дитя".

Там проведены первые 10 операций по искусственному оплодотворению. Отобраны еще 50 бесплодных супружеских пар, которые готовятся к операциям по экстракорпоральному оплодотворению. Кроме этого, в центре разработан целый комплекс мер по повышению демографической ситуации в стране.

Отделение реанимации республиканского научно-практического центра "Мать и дитя" - самое большое в республике. Недоношенных и новорожденных детей с патологиями сюда привозят из всех уголков Беларуси.

Ежегодно в отделении планируется проводить около 100-150 операций ЭКО. При этом любая из этих операций обойдется значительно дешевле, чем в коммерческих медцентрах. К примеру, выращивание эмбриона обойдется в среднем в 1 миллион рублей, плюс расходы на медикаменты.

Директор ГУ РНПЦ "Мать и дитя" Константин Вильчук: "В центре внимания оказание медицинской помощи беременным женщинам, а также недоношенным детям. Функционирует отделение, где женщина получает помощь с врожденными пороками сердца, эндокринной системы, щитовидной железы."

Диагностические кабинеты, отделение интенсивной терапии, реанимационный инкубатор, послеродовый блок. Все оснащено по последнему слову техники. Одна из новейших разработок - фототерапевтический аппарат "Малыш". Это совместное изобретение центра "Мать и дитя" и Академии наук Беларуси позволит эффективнее лечить у новорожденных неонотальную желтуху. Начинается его серийное производство. А с помощью современных аппаратов УЗИ врачи на самых ранних стадиях могут выявить пороки развития.

Чувствуя заботу и врачей, и государства, женщины в Беларуси стали рожать больше. В Минске наблюдается естественный положительный прирост населения. А чтобы рождаемость и впредь превышала смертность, в стране продолжает действовать комплексная государственная политика в этой сфере.



