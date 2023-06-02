Мариуполь, Горловка, Донецк, Харцызск. Там уже ждут родители своих детей, которые провели мирные каникулы в Беларуси. Пока же их пункт остановки – Ростов-на-Дону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самым маленьким всего 5 лет. Старшим – по 15. Это благое начинание благотворительного фонда Алексея Талая, который осуществил этот проект. Известный паралимпиец предложил оздоравливать детей из полыхающего Донбасса у нас. Идею поддержал глава государства. Ребята в Беларуси чувствовали себя в полной безопасности, обрели новых друзей и успели избавиться от чувства постоянной тревоги.

Для нас важно позаботиться об этих детях. Мы делаем все возможное, чтобы помочь им отвлечься от тех трагических событий, которые пришлось им пережить в своем столь юном возрасте.