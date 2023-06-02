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Дети из Донбасса провели каникулы в Беларуси – ребята отдыхали в лагере «Дубрава»

02 июня 2023 08:30
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Мариуполь, Горловка, Донецк, Харцызск. Там уже ждут родители своих детей, которые провели мирные каникулы в Беларуси. Пока же их пункт остановки – Ростов-на-Дону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дети из Донбасса провели каникулы в Беларуси – ребята отдыхали в лагере «Дубрава»-1

Самым маленьким всего 5 лет. Старшим – по 15. Это благое начинание благотворительного фонда Алексея Талая, который осуществил этот проект. Известный паралимпиец предложил оздоравливать детей из полыхающего Донбасса у нас. Идею поддержал глава государства. Ребята в Беларуси чувствовали себя в полной безопасности, обрели новых друзей и успели избавиться от чувства постоянной тревоги.

Дети из Донбасса провели каникулы в Беларуси – ребята отдыхали в лагере «Дубрава»-4

Для нас важно позаботиться об этих детях. Мы делаем все возможное, чтобы помочь им отвлечься от тех трагических событий, которые пришлось им пережить в своем столь юном возрасте.

Дети из Донбасса провели каникулы в Беларуси – ребята отдыхали в лагере «Дубрава»-7

Ребят из зоны боевых действий принимал белорусский лагерь «Дубрава». Они отдыхали в три смены по 16-17 дней.

# Дети # общество # Фотофакт

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