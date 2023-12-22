Дети из Донбасса проведут новогодние каникулы в Беларуси: мы будем здесь отдыхать!

Встретить Новый год под мирным небом, в котором взрываются только залпы салюта. Беларусь вновь распахнула двери и сердца для ребят из Донбасса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На гомельском вокзале сегодня, 22 декабря, тепло встретили более 30 мальчиков и девочек из Антрацитовского детского дома.

Первые подарки ребята получили, едва ступив на платформу. Каждому вручили сладкий сувенир. В нашей стране дети проведут все каникулы. В санатории «Дубровенка» Могилевского района они не только отдохнут и наберутся положительных впечатлений, но и пройдут оздоровление. Эмоции зашкаливают. Ребятам не терпится увидеть, как встречают зимние праздники в Беларуси.

Юлия Малова, представитель благотворительного фонда им. А. Талая в Гомельской области:

Время там сейчас тяжелое, неспокойное. Деткам тяжело. В преддверии рождественских и новогодних праздников хочется подарить чуточку тепла детям, ласки, заботы. Это действительно рождественская сказка, чтобы они отдохнули, набрались сил, оздоровились у нас, в Беларуси.

Для мальчиков и девочек из Донбасса подготовили масштабную культурно-развлекательную и спортивную программу, чтобы они хотя бы на время отвлеклись от печальных событий на родине и набрались сил. Эта поездка стала возможной благодаря фонду Алексея Талая. А Гомельский и Могилевский областные комитеты помогли сделать большое доброе дело.