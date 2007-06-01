Дети - это наше будущее

Они - наша надежда и опора, радость и волнение. Сегодня - Международный день защиты детей. Этот праздник для Беларуси двойной, так как он проходит в Год ребенка.

В республике маленьких граждан более 2 миллионов. Это пятая часть населения республики. И в стране делается все для сохранения и укрепление семьи, создания условий для соблюдения прав детей, оказания им поддержки со стороны общества и государства. В Беларуси действует значительное количество законодательных актов, направленных на защиту прав ребенка. В частности, Кодекс о браке и семье, законы - о правах ребенка, о госпособиях, о гарантиях по социальной защите сирот, об образовании лиц с особенностями психофизического развития. Беларусь также присоединилась ко многим международным правовым актам. Среди них - Конвенция о правах ребенка, в соответствии с которой 1 июня и отмечается этот праздник.

Мероприятия ко Дню защиты детей пройдут сегодня по всей республике. Это акции, концерты, выставки, конкурсы и всевозможные веселые сюрпризы.

А наш канал проводит в прямом эфире с 6 утра и до 12 ночи телемарафон "Время детства". Он посвящён Году ребёнка и все, о чем мы сегодня говорим - это о детях и ради детей. В студии работают журналисты, на СТВ придут многодетные мамы, педагоги, медики, социальные работники, правоохранители, чиновники, звёзды эстрады и титулованные спортсмены. Они расскажут о социальных проблемах защиты детей и материнства, поднимут вопросы усыновления и опеки, выплаты пособий. Кроме того, расскажут, как правильно организовать досуг ребёнка, привлечь его к здоровому образу жизни, развить таланты и воспитать лучшие качества характера.

Все средства, заработанные 1 июня, телекомпания перечислит детскому дому №2 города Минска, над которым шефствует уже не первый год.

Белорусские дети находятся под патронатом главы государства, а значит, их интересы и права защищаются на самом высоком уровне. В нашей стране создана Национальная комиссия по правам ребенка, при которой работает Республиканская общественная приемная. Она разместилась в здании Национального центра художественного творчества детей и молодежи Деятельность комиссии позволяет обеспечить защиту прав ребенка по соответствующим международным стандартам. Один раз в месяц члены комиссии проводят здесь тематический прием граждан. В приемную смогут обращаться не только взрослые, но и сами дети, причём любого возраста. Торжественное открытие приемной Национальной комиссии по правам ребенка состоится сегодня и в Гродно.