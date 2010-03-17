Детей в Арабских Эмиратах будут обучать вождению с пяти лет

В пригороде Абу-Даби (ОАЭ) построят «Дорожный городок» площадью 50 тыс.кв.м, где детей будут обучать вождению с пяти лет.

Дорожную сеть платного детского автодрома оснастят светофорами, мостовыми развязками, туннелями, имитаторами дождей и туманов — будут созданы условия, максимально приближенные к реальности.

Обстановка на дорогах автодрома будет отражаться на мониторах единого полицейского центра, сотрудники которого будут фиксировать нарушения ПДД и сообщать об этом родителям юных автолюбителей. Кроме того, родители получат возможность наблюдать за перемещением детей по территории всего городка на специальных мониторах городского ресторана.

Дети в возрасте 5-12 лет будут осваивать практику вождения на аккумуляторных автомобилях со скоростью 15 км/ч. Старшие школьники 13-17 лет смогут перемещаться по городку на машинах с обычными бензиновыми двигателями со скоростью 20 км/ч. Для подростков планируется построить трек, подобный трассе «Формулы-1», где они смогут развивать скорость до 70 км/ч. Стоимость проекта оценивается в $50 млн., реализовать его планируется за пять лет, сообщает БЕЛТА.

Представитель местной полиции майор Ахмед ан-Нияди говорит, что население страны не отличается высокой культурой вождения автомобилей, поэтому главной задачей «Дорожного городка» является воспитание дисциплинированных водителей для обеспечения безопасности на дорогах.