Детей из неблагополучных семей будут экстренно забирать при реальной угрозе их жизни

Соответствующий Декрет Президента вступил в силу.

Документ направлен на комплексное урегулирование вопросов трудоустройства родителей, обязанных возмещать расходы государства по содержанию детей, находящихся на государственном обеспечении.

Предусмотрено направление обязанных лиц, страдающих алкогольной зависимостью и в связи с этим систематически допускающих нарушения трудовой дисциплины, в лечебно-трудовые профилактории.

Кроме того, уточнен порядок трудоустройства обязанных лиц на новое место работы в случае увольнения по объективным причинам: установлена обязанность нанимателя информировать о необходимости их дальнейшего трудоустройства органы по труду, занятости и социальной защите и органы внутренних дел, а также взыскателя расходов (если обязанные лица возмещали расходы по содержанию детей добровольно) для обращения в суд по вопросу их трудоустройства и взыскания с них указанных расходов.

Введена административная ответственность обязанных лиц за уклонение от трудоустройства по судебному постановлению о трудоустройстве (административный арест с обязательным привлечением к труду) и скорректирован порядок привлечения их к уголовной ответственности за иные виновные действия (бездействие), повлекшие неисполнение или неполное исполнение ежемесячных обязательств по возмещению расходов по содержанию детей, путем введения административной преюдиции для привлечения обязанных лиц к уголовной ответственности за данное преступление.