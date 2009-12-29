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Десятки ракет в виде новогодних елей, снеговиков и Дедов Морозов взлетели в небо

29 декабря 2009 15:26
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Таким необычным образом проводили уходящий год юные изобретатели в Гродно. Авторы ракет – воспитанники ракето-модельного кружка.

Акция уже стала традиционной, подобный новогодний фейерверк запускают в пятый раз. Причем, аэродинамические свойства летательных аппаратов здесь не главное, каждый участник делает ставку на оригинальный дизайн ракеты. Поэтому некоторые Деды Морозы так и не оторвались от земли.

Александр Лапий, заведующий лабораторией ракетно-космического моделирования Гродненского областного центра техники и творчества:
– В качестве первой идеи, были изготовлены простые модели елок. В дальнейшем мысль шагнула дальше, придумали снеговиков. В 2008 году появился Дед Мороз и в том же году мы начали делать модели ракет по восточному календарю. Т.е. в 2008 год – был год мыши. Мы запускали мышь. В этом году быка, мы тоже его провожали в космос.

Владислав Плескач, воспитанник Гродненского областного центра  техники и творчества:
– Ракеты, чисто на фантазию. То есть, нет никаких чертежей. Все что хочешь, то и делай. Бумага, клей и твое воображение.

# общество

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