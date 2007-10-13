Прямой эфир

Десятки монастырей под одной крышей

13 октября 2007 19:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
В Минске проходит духовно-просветительская выставка - ярмарка "Покровский кирмаш". В мире духовном нет территориальных границ. Православные приходы, издательства и мастерские сразу трех государств - Беларуси, России и Украины привезли в Минск православную литературу, иконы и церковные свечи.

Однако в ходу на ярмарке оказалась отнюдь не только церковная утварь. Подкрепиться можно было не только духовно, но и физически - выпечкой или медом с монастырских пасек. Сегодня же выставку посетил Митрополит Минский и Слуцкий, Патриарший Экзарх всея Беларуси Филарет.

Владыка осмотрел ярмарку, остановился возле импровизированной выставки живописи, а особенно внимательно пригляделся к иконам и предметам церковного убранства.    
# общество

Другие новости рубрики

Все новости
13 октября 2007 19:07

Путешествие в стиле ретро

13 октября 2007 17:14

Повышенный интерес к пониженным ценам

13 октября 2007 17:13

День здоровья в столице