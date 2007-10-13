Десятки монастырей под одной крышей

В Минске проходит духовно-просветительская выставка - ярмарка "Покровский кирмаш". В мире духовном нет территориальных границ. Православные приходы, издательства и мастерские сразу трех государств - Беларуси, России и Украины привезли в Минск православную литературу, иконы и церковные свечи.



Однако в ходу на ярмарке оказалась отнюдь не только церковная утварь. Подкрепиться можно было не только духовно, но и физически - выпечкой или медом с монастырских пасек. Сегодня же выставку посетил Митрополит Минский и Слуцкий, Патриарший Экзарх всея Беларуси Филарет.



Владыка осмотрел ярмарку, остановился возле импровизированной выставки живописи, а особенно внимательно пригляделся к иконам и предметам церковного убранства.

