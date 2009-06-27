Десятки христианских фильмов и телепрограмм на большом экране (ВИДЕО)

Международный католический фестиваль «Магнификат» подвел итоги.

Витебская область в пятый раз принимает Международный католический фестиваль христианских фильмов и телепрограмм. Свои работы на «Магнификате» представили участники из 15-ти стран мира.

Лучшим же фильмом для детей жюри признало белорусскую картину «Сабачыя дзверцы» режиссера Натальи Мальгиной. Работа немецкого режиссера Кристофа Вольфа «Наперекор темноте» завоевала приз за лучший документальный фильм. А гран-при фестиваля достался фильму «Русский заповедник» российского режиссера Валерия Тимощенко. Специальными призами отмечены и работы белорусских авторов Татьяны Кирокозовой и Зои Котович.

Этот фестиваль совсем не дублирует предыдущие, а превосходит по качеству картин и количеству зарубежных участников. Кстати, христианское кино приобретает все большую популярность в мире. Даже фильм-победитель Каннского фестиваля австрийского режиссера Ханеке «Белая повязка» рассказывает о христианских нормах поведения.

Христианское кино – это не экранизация библейских сюжетов. Это отношение к жизни, человеку, религии.

— Читать – труднее, чем смотреть. А человек-потребитель хочет, чтобы было полегче, и он смотрит кино. Ну что ж, раз вы хотите видеть мир, мы вам его покажем. Кино на сегодня должно выполнять миссионерскую роль, — говорит монахиня София Ищенко, президент Международного православного Сретенского кинофестиваля «Встреча».

Белорусский режиссер Юрий Горулев свою первую религиозную ленту о кардинале Свентке снял еще в 1997-м. Увлечение христианским кино привело к созданию масштабного кинофорума. «Детище» Юрия Николаевича растет, а возрастной ценз зрителей фестиваля тем временем снижается.

— Мы впервые пробуем организовать конкурс мультипликационных фильмов. Этого никогда не было, раньше мы не брали этих фильмов. Ну и особенность та, что в этом году очень сильный конкурс, просто не сравнить с другими годами, и я думаю, что жюри будет очень сложно работать, — Юрий Горулев, директор фестиваля, режиссер национальной киностудии «Беларусьфильм».

За 5 фестивальных дней жюри оценило 62 конкурсные работы. А это 52-минутные документальные и художественные фильмы. Беларусь, Россия, Италия, Польша, Чехия, Швейцария, Эстония, Канада. В этом году географию стран-участниц пополнили Австрия, Германия, Индия и Ирландия.

— Мы довольны, сразу душа искрится, столько слез у меня вышло. Такое божественное, так все к сердцу. Кто-то может быть не понимает, но я, поскольку с детства верующая, плакала, когда это все видела, — Елена Бурень, зритель фестиваля.

Елена Ивановна словно зачарованная экраном не выходит из кинозала даже в перерывах между фильмами. Воспитанная в религиозной семье женщина все ленты принимает близко к сердцу. За дни фестиваля она выплакала годовой запас слез. Молится Богу, чтобы слезы и впредь вызывало только искусство.

Фестивальный занавес опустился. Победителей и побежденных нет. Есть только единомышленники. И они обещали, будет и 6-й дубль «Магнификата».