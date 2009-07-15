Десять лет лишения свободы грозит 21-летней сутенерке

Следственный отдел управления внутренних дел Центральною района Минска передал в прокуратуру для направления в суд уголовное дело в отношении 21-летней минчанки, занимавшейся сутенерством.

На территории Минска этой незаконной деятельностью Ольга, представлявшаяся неславянским именем Карима, занималась с 2008 года. Она посещала казино, бары и дискотеки столицы, где знакомилась с девушками, заводила с ними разговоры о кризисе, нехватке денег и предлагала им оказать интимные услуги подобранным ей же клиентам. Карима брала у девушек номера телефонов и обещала позвонить при наличии соответствующего спроса. В тех же клубах «мамочка» находила и клиентов. Свои услуги по подбору «жриц любви» она оценивала в $50, при этом учитывала пожелания клиентов относительно внешности. Всего в уголовном деле четыре эпизода.

Благодаря доходности подобной деятельности, девушка позволяла себе не учиться и не работать, снимая со знакомыми квартиру в Минске. Интересно, что, ранее судимая за кражу, Карима сама проституцией не занималась и откровенно обижалась, когда девушек легкого поведения называли ее коллегами.

Все факты подтверждаются доказательствами, собранными в ходе расследования уголовного дела, и легализованными материалами отдела по наркоконтролю и противодействию торговле людьми. За совершение преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 171 и ч.2 ст. 171-1 УК РБ, девушке грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества, сообщает БЕЛТА.