Дерзкий разбой в Гомельской области

В Хойниках, убив сторожа, преступники угнали два автокрана, стоимостью почти в миллиард рублей.

Отсутствие на стоянке двух новых автокранов заметили сразу. Когда же на месте не оказалось и сторожа – забили тревогу. Обратившись в милицию, работники организации незамедлительно приступили к поиску. Дежуривший в ту ночь сторож был найден через несколько часов. Его тело со следами насильственной смерти было обнаружено в лесном массиве в 7 километрах от Хойников. Преступники даже и не подумали прятать труп – его просто выбросили из машины.

И хотя обстоятельства убийства пока неизвестны, конечная цель злоумышленников видна невооруженным взглядом. Сергей Кузьменков, следователь по важнейшим делам прокуратуры Гомельской области: "Цель преступников – перепродажа техники. Скорее всего, на территории России, или Украины".



Пока сыщики прорабатывают версии, обстановка на самом предприятии остается напряженной. Оставшиеся три сторожа ходят на дежурства по двое. О случившемся, говорят с опаской.

В Хойниках подобного ранее не случалось. А вот в Рогачеве при очень схожих обстоятельствах буквально весной был похищен точно такой же автокран: правда, сторожа тогда связали, жестоко избили, но оставили в живых. Связаны ли два этих преступления, еще предстоит выяснить следствию.