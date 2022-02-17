Держат ли на самом деле голодовку «жертвы режима»? Эти кадры говорят об обратном

Голод не тетка либо дезинформация из-за решетки. В нашем распоряжении появились кадры как так называемая жертва режима вполне себе налегает на пищу. Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ольга Шерснева, СТВ:

Еще вчера, 16 февраля, в подконтрольных западу СМИ сообщали, что обвиняемый в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, держит голодовку, причем сухую. Да и воду на этих кадрах он не пьет.