Держат ли на самом деле голодовку «жертвы режима»? Эти кадры говорят об обратном

Голод не тетка либо дезинформация из-за решетки. В нашем распоряжении появились кадры как так называемая жертва режима вполне себе налегает на пищу. Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Голод не тетка либо дезинформация из-за решетки. В нашем распоряжении появились кадры как так называемая жертва режима вполне себе налегает на пищу. Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ольга Шерснева, СТВ:
Еще вчера, 16 февраля, в подконтрольных западу СМИ сообщали, что обвиняемый в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, держит голодовку, причем сухую. Да и воду на этих кадрах он не пьет.
Все это нам показалось? Вновь фейк? Задержанному в августе 2021 года грозит до четырех лет лишения свободы.