Деревню Януки Докшицкого района окрестили малой родиной Виктора Януковича

Виктор Янукович белорусских корней не скрывает и сам периодически наведывается на историческую землю. Из большого когда-то села Януки сегодня превратились в небольшую деревню на два дома.

Малая родина Президента Украины оказалась регионом белорусским. Да ещё каким. В деревне Януки Докшицкого района сейчас два постоянных жителя: Аквилина и Мария Януковичи. Они не родственники – однофамильцы известного политика.

Станислав Ивановский, житель соседней деревни Волколаты:

Трыццаць чатыры вескі ў сельсавеце і трыццаць восем сямей Януковічаў.

Сам Виктор Фёдорович здесь бывал как минимум дважды. В последний раз – три года назад. Это несмотря на то, что его родной дед распрощался с Януками еще до Октябрьской революции. Тем не менее, связь этой белорусской деревни с Украиной особенно крепкая. Аквилине до сих пор приходят письма от знакомых с юга. Читают их всей деревней. То есть вдвоём. А дети Марии по особому приглашению уже дважды побывали в Крыму.

Мария Янукович, жительница деревни Януки:

Он приглашал нас к себе в гости, дети мои ездили — Оля и Андрей — в «Артек». Приезжали за ними, забирали из дома и привезли потом.

На память – целый альбом фотографий и впечатлений. Удалось побывать даже в доме Виктора Януковича. Особая гордость – сувениры: теперь в белорусской глубинке есть и казацкая булава. А новости из Украины воспринимаются не то чтобы близко к сердцу, скорее – с душой. Яновские Януковичи сегодня в курсе всех политических реалий. И в один голос переживают за известного земляка.

Аквилина Янукович, жительница деревни Януки:

Конечно, человек такой удалой, ого! А ласковый какой! Наверное, он там хорошо с людьми обходится. Нас не знает, не ведает, и то с нами по-хорошему обходился.

Где стоял дом предков Виктора Януковича, не скажет уже никто. Однако интерес к Докшицкой глубинке вырос в разы. Так что у Януков есть все шансы оказаться и на туристической карте Беларуси.