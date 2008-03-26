Деревня выходит на связь

Телефонизация села и агрогородков в этом году обойдется государству в 51 миллиард белорусских рублей. Деньги возьмут из недавно созданного фонда универсального обслуживания. Сюда все действующие операторы в стране отчисляют 1,5% своих доходов. И к концу года в республики зазвонит телефон еще в 92 тысячах домах.



Ставка делается на беспроводную связь. Ведь тянуть кабель в деревню с населением всего 10 человек сегодня невыгодно. Вывести деревню на связь поможет так называемая система WLL. Она проста в установке и употреблении. Система состоит из простого терминала и обычного телефона, но с тональным набором.



Времени на соединение уходит чуть больше, чем обычно, но это совсем неважно. В условиях долгой телефонной изоляции и полминуты ожидания - не время. Беспроводная система WLL, в основе которой обычный радиосигнал, - альтернатива телефонному кабелю. 2 800 в месяц. Столько придется заплатить за 60 минут телефонного общения. Заплатив еще немного - технология загрузит белорусское село во всемирную паутину.