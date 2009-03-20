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Деревня Страдечи страдает от весенней распутицы

20 марта 2009 18:26
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Единственную дорогу, по которой можно добраться до города, размыло.

Машины увязают в грязи. А самая популярная обувь у сельчан  - резиновые сапоги. Чтобы пройтись по  деревни Страдичи Брестского района необходимо специальное обмундирование. Без резиновых сапог здесь не обойтись. Улочки небольшой белорусской деревеньки напоминают скорее Амазонку в период дождей.

Первое коллективное письмо жильцы в сельсовет написали еще три года назад. Мол ,«СОС» помогите, утопаем в грязи. Но  дорожные работы жалобщикам предложили выполнить  самостоятельно. Месяц назад  сельчане  вновь обратились к местным властям за помощью.

Власти о дорожной проблеме знают. И даже готовы помочь. Только сначала  в   деревне собираются провести газ, затем канализацию и  только потом ремонтировать дороги.

Пока же  сельчане обходятся своими силами. Как могут. В Южный переулок, например, привезли песок, завтра там уплотнят дорогу.  Выдержит до первого дождя.

# общество

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