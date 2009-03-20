Деревня Страдечи страдает от весенней распутицы

Единственную дорогу, по которой можно добраться до города, размыло.

Машины увязают в грязи. А самая популярная обувь у сельчан - резиновые сапоги. Чтобы пройтись по деревни Страдичи Брестского района необходимо специальное обмундирование. Без резиновых сапог здесь не обойтись. Улочки небольшой белорусской деревеньки напоминают скорее Амазонку в период дождей.

Первое коллективное письмо жильцы в сельсовет написали еще три года назад. Мол ,«СОС» помогите, утопаем в грязи. Но дорожные работы жалобщикам предложили выполнить самостоятельно. Месяц назад сельчане вновь обратились к местным властям за помощью.

Власти о дорожной проблеме знают. И даже готовы помочь. Только сначала в деревне собираются провести газ, затем канализацию и только потом ремонтировать дороги.

Пока же сельчане обходятся своими силами. Как могут. В Южный переулок, например, привезли песок, завтра там уплотнят дорогу. Выдержит до первого дождя.

