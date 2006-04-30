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Депутаты уточнят сроки обязательной отработки для выпускников вузов

30 апреля 2006 12:30
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Депутатский корпус рассмотрит поправки в некоторые законы Беларуси по вопросам образования.Согласно законопроекту,  направленные на работу по распределению выпускники, получившие профессионально-техническое, среднее специальное или высшее образование за счет бюджетных средств, обязаны отработать определенный срок по распределению.
В случае отказа они должны будут возместить государству средства, затраченные на их обучение. Установлено, что те, кто получил профтехобразование, должны будут отработать по распределению 1 год,  а выпускники вузов и средних специальных учебных заведений - 2 года. В нормативном акте предусматриваются и случаи освобождения от обязательной отработки.
# общество # Выпускной в Беларуси

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