Депутаты уточнят сроки обязательной отработки для выпускников вузов

Депутатский корпус рассмотрит поправки в некоторые законы Беларуси по вопросам образования.Согласно законопроекту, направленные на работу по распределению выпускники, получившие профессионально-техническое, среднее специальное или высшее образование за счет бюджетных средств, обязаны отработать определенный срок по распределению.

В случае отказа они должны будут возместить государству средства, затраченные на их обучение. Установлено, что те, кто получил профтехобразование, должны будут отработать по распределению 1 год, а выпускники вузов и средних специальных учебных заведений - 2 года. В нормативном акте предусматриваются и случаи освобождения от обязательной отработки.