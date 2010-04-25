Депутаты Украины. Чем они отличаются от белорусской исполнительной власти?

Деревня Новые Яриловичи, Черниговская область. До белорусской границы рукой подать — она меньше чем в километре.

Однако здешняя действительность глаз совсем не радует: ветхие дома, необработанные поля, а хорошая дорога здесь, пожалуй, только одна — всем известная трасса Е95.

Наталья Михайловна к шуму воспетой магистрали давно привыкла. Точно так же, как и привыкла к тому, что все приходится делать самой. Ведь обещанного три года ждут. Но даже самих обещаний она ждет уже 15 лет. С местным депутатом Наталья Михайловна знакома. Однако обращаться за помощью к представителю власти не спешит. Говорит, без толку.

Наталья Бодьяко, жительница деревни Новые Яриловичи (Украина):

К ним бесполезно обращаться. Потому что скажут: «Пенсию получаешь и всё».

На огромном земельном участке вокруг дома пенсионерка мечтала посадить картошку. Но ее мечты к лету точно канут в лету. Во всей деревне нет ни одного трактора. Перепахать поле можно, только заказав машину в частной фирме. Но за такие деньги эту же картошку дешевле будет просто купить. Местные власти разводят руками: мол в округе — ни одного колхоза. Единственная свиноферма с развалом Советского союза и сама развалилась.

Александр Шакланов, местный житель:

Колхоза нету — такого, чтобы трактор был тут. Ведь здесь только частники…

Наталья Бодьяко, жительница деревни новые Яриловичи:

Правильно Лукашенко говорит, что надо пахать. Он и трактор выделит. А тут, чтобы пахать, не хватит и пенсии: представьте, сколько тут соток. Так я лучше готовой картошки куплю

А на этом месте (см. видео к сюжету) когда-то был коровник. Местный житель Юрий (фамилию просил не называть), рассказал, что теперь этими развалинами руководит некий частный владелец. «Перестроить» или «перепрофилировать» — незнакомые слова для этого региона. А местные органы управления давно вычеркнули из своих ежедневников пункт «сельское хозяйство».

Ольга Макей, телекомпания СТВ:

Знаете депутата местного сельсовета?

Юрий, местный житель:

Нет!

Деревня Ягодная в сотне километров от украинской столицы. Хоть и оправдывает свое название — имеет плодоовощное хозяйство — но не оправдывает ожиданий местных жителей. Чем занимается депутат — для сельчан загадка.

Татьяну Павловну знают все жители деревни, но, скорее, не как депутата, а как экономиста плодопитомника. Говорит, за помощью обращаются редко, поэтому список «добрых дел» в ее депутатском портфеле более чем скромный. За четыре года политической карьеры помогла спасти дом от подтопления и отремонтировать местный клуб.

Татьяна Веселовская, депутат сельской рады:

Решаем мелкие вопросы. Потому что у депутата денег нет. Что можем, то делаем.

Ремонт и реставрация для деревни Ягодной, оказывается, цветочки. В ближайших планах депутата Татьяны вопросы глобальные — спасение трех сотен жителей от маньяка. На днях поступило сообщение, что злоумышленник движется в их направлении. Поэтому направление своей социально-политической деятельности депутат планирует сменить на следственно-розыскную.

А это уже Черкасская область Украины — деревня Подобное. На 800 жителей — 15 депутатов. Представителей местной власти здесь не только знают в лицо, но и легко перечислят поименно.

Любовь Мальченко, жительница деревни Подобное:

Каждый депутат, который работает на своем месте, принимает участие в своей работе. В школе — помогает детям в решении разных проблем, в медпункте — помогает больным. Каждый отвечает за свои вопросы.

Валерий Михайлович — глава деревни — уверен, что залог успеха — правильное распределение обязанностей. Образование, культура, здравоохранение — в каждой сфере должен быть свой специалист.

Виктор Петрович у руля сельской экономики. В депутатском кресле он уже 10 лет. В прошлом году его кандидатуру собирались выдвинуть на выборах в районную раду, но от участия отказался. Остался в родной деревне.

Виктор Шевченко, депутат сельской рады:

На ремонт школы выделяем деньги, на все социальные просьбы. Освещение сделали в селе. Мы помогаем во всех вопросах, которые касаются социальной сферы — в вопросах, которые раньше финансировало государство. Потому что нужно работать.

Помимо политической карьеры, депутат Виктор Шевченко — руководитель фермерского хозяйства. Оно хоть и частное, но обеспечивает рабочими местами 550 сельчан. На 300 гектарах земли выращивают зерновые: пшеницу, ячмень и сою. А посевная и уборочная даже на юге Украины не обходится без белорусской техники.

Как говориться, «они такие разные и все-таки они в месте» — депутаты Украины. Но кто же останется в числе обладателей мандатов, рассудит время и местные выборы, со сроком проведения которых наши южные соседи не определились до сих пор.

Ольга Макей и Андрей Сержантов на «Неделе» об исполнительной и не очень власти.