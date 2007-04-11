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Депутаты спорили об условиях усыновления сирот

11 апреля 2007 10:49
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Продолжительные дебаты в Овальном зале вызвало сегодня обсуждение парламентариями поправок в статьи Гражданского процессуального кодекса, касающихся усыновления и установления материнства. На сегодняшний день в Республике - 32 тысячи сирот. Перед органами опеки и попечительства стоит задача определить их в семьи, а перед депутатами - создать прочную законодательную базу, строго определяющую список лиц, которые могут претендовать на звание приемных родителей. Предельно прозрачна отныне будет и процедура усыновления белорусских детей иностранными гражданами.
# общество

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