Депутаты спорили об условиях усыновления сирот

Продолжительные дебаты в Овальном зале вызвало сегодня обсуждение парламентариями поправок в статьи Гражданского процессуального кодекса, касающихся усыновления и установления материнства. На сегодняшний день в Республике - 32 тысячи сирот. Перед органами опеки и попечительства стоит задача определить их в семьи, а перед депутатами - создать прочную законодательную базу, строго определяющую список лиц, которые могут претендовать на звание приемных родителей. Предельно прозрачна отныне будет и процедура усыновления белорусских детей иностранными гражданами.