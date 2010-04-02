Депутаты ратифицировали договор о белорусско-украинской границе

В настоящее время этот участок – один из наиболее проблемных. Регистрируется много нарушений, при этом сами нарушители ссылаются на отсутствие обозначений на участке.

Существуют также проблемы с местными жителями приграничной территории, которые живут с одной стороны, но традиционно ведут хозяйство на другой.

Игорь Рачковский, председатель государственного пограничного комитета Республики Беларусь:

– В Пинском районе есть деревня Семеховичи. Одна единственная дорога в эту деревню идет по территории Украины. По-другому в эту деревню попасть невозможно. Поэтому, в ходе демаркации, путем обмена территориями, этот вопрос будет решаться, чтобы нормально можно было перемещаться гражданам Республики Беларусь и Украины.