Депутаты ратифицировали договор о белорусско-украинской границе

Существуют также проблемы с местными жителями приграничной территории, которые живут с одной стороны, но традиционно ведут хозяйство на другой.
Игорь Рачковский, председатель государственного пограничного комитета Республики Беларусь:
– В Пинском районе есть деревня Семеховичи. Одна единственная дорога в эту деревню идет по территории Украины. По-другому в эту деревню попасть невозможно. Поэтому, в ходе демаркации, путем обмена территориями, этот вопрос будет решаться, чтобы нормально можно было перемещаться гражданам Республики Беларусь и Украины.