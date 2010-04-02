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Депутаты ратифицировали договор о белорусско-украинской границе

02 апреля 2010 11:44
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В настоящее время этот участок – один из наиболее проблемных. Регистрируется много нарушений, при этом сами нарушители ссылаются на отсутствие обозначений на участке.

Существуют также проблемы с местными жителями приграничной территории, которые живут с одной стороны, но традиционно ведут хозяйство на другой.

Игорь Рачковский, председатель государственного пограничного комитета Республики Беларусь:
– В Пинском районе есть деревня Семеховичи. Одна единственная дорога в эту деревню идет по территории Украины. По-другому в эту деревню попасть невозможно. Поэтому, в ходе демаркации, путем обмена территориями, этот вопрос будет решаться, чтобы нормально можно было перемещаться гражданам Республики Беларусь и Украины.

# общество

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