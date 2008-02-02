Депутаты прислушаются к старшеклассникам

При Минском городском совете депутатов будет создана Молодежная палата. Выборы в нее прошли во всех школах столицы. Сами дети голосовали за своих же сверстников. Членом Молодежной палаты может быть избран ученик 8-11 классов.



Победители первого школьного тура будут участвовать в окружных выборах. Они состоятся на следующей неделе. По итогам - 55 старшеклассников войдут в состав Молодежной палаты. Раз в квартал подростки смогут участвовать в сессиях Совета депутатов. Однако депутатскими полномочиями пока наделены не будут.