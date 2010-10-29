Депутаты предложили решить проблему нехватки воспитателей ясельных групп

Две ветви власти сошлись 29 октября в Овальном зале отнюдь не для отчета о достижениях. Законодатели задавали животрепещущие вопросы и с помощью Правительства искали на них адекватные ответы. Ведь суть встречи была не в том, чтобы все ушли довольными, а в том, чтобы принятые решения принесли пользу.

Еще до начала традиционного заседания было видно, что законодатели настроены очень серьезно. Отчет заместителя премьер-министра о достижениях был принят положительно. Но вопросов с острым социальным вектором все равно было много. Это и размеры отдельных пенсий, и возможный льготный проезд для школьников и сфера трудоустройства. Учитывая увеличение на 40% затрат на социал в бюджете-2011, ответы Правительства депутатов удовлетворили, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Евгений Мельников, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Желательно, конечно, чтобы зарплата выше была у работников социальной сферы, особенно дошкольных учреждений, учителей. Дважды этот вопрос рассматривался, и я думаю, что на следующий год средства заложены и повышение будет.

Особых дебатов удостоился человеческий фактор. А именно – демография. Несмотря на неплохие показатели рождаемости, многие депутаты высказывали беспокойство по поводу прироста населения. Была даже предложена специальная госпрограмма по привлечению в страну этнических белорусов. На что последовал резонный правительственный ответ.

Владимир Потупчик, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Мы должны сделать ставку на то, чтобы рождались белорусы здесь, на нашей территории, и, если нам удастся дальше сохранить эти позитивные тенденции, которые в этой части наблюдаются, и обеспечить естественный прирост населения, это будет серьезная победа, на которую мы, в принципе, и рассчитываем.

Хорошие предложения поддержать рождаемость деньгами также встретили одобрение. Как, например, возможность сохранения пособия работающим матерям.

Светлана Шилова, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Заместитель премьер-министра пригласил нас в рабочую группу и сказал, что наши пожелания, которые направлены на решение этих социальных проблем именно для семьи, для молодых семей и семей, которые воспитывают более трех детей, будут отражены в новой программе.

А вот решение кадровой проблемы в детских садах было не столь единодушным. Одни предлагали просто повысить зарплату, другие — снизить планку, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Светлана Шилова, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Если сегодня возникла проблема, и у нас не хватает воспитателей ясельных групп, именно конкретных людей, повышение только заработной платы не решит эту проблему. Сегодня надо решать вопрос и открытия колледжа в Минске, и разрешить людям, имеющим среднее образование, быть воспитателями ясельных групп.