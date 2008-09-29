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Депутаты празднуют победу

29 сентября 2008 18:03
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28 сентября для 110 белорусских граждан стало началом новой жизни.

Он не пьет валерьянку и не смотрит выпуски новостей. В своей победе  Роман Короп практически уверен. Еще на прошлых депутатских выборах он сделал свой выбор: перешел из реанимации в Нижнюю палату Парламента. Должность главврача поменял на депутатский портфель.

В предвыборной гонке Игнатий Мисурагин - тоже победитель. Результат плодотворного труда и общения с избирателями. С ними и вчера  провел весь день. Следил за активностью, интересовался проблемами. Сегодня с самого утра на работе. Специально вышел из отпуска, чтобы принять делегацию из Вьетнама. Впрочем, развитие международных отношений в военной сфере  - не единственные планы  депутата.

Сергей Семашко шутит: хоть и есть дом, живет на  улице. Каждый день депутат Палаты Представителей второго и третьего созыва следит за реконструкцией  этой древнейшей улицы в Витебске. Именно благодаря его полету мыслей   улица Гагарина приобретает космический образ. Новая плитка,  фасады знаний,  коммуникации. В планах- расширить дорогу и пустить троллейбус. Благо время есть. Депутата выбрали и на третий срок.

Виртуоз скальпеля, Елена Шамаль не боится серьезных операций. Но сегодня  немного робеет. Судьба  избирателей, как и пациентов, снова в ее руках. Даже там, где большинство мужчин, она обещает отстаивать интересы прекрасной половины. И надеется, что ее поддержит почти треть  парламента – также женщины.

Планы у народных избранников действительно народные. Миссия, говорят депутаты, выполнима. Их выбрали, и они выбрали - жить интересами  людей.

 

 

# общество

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