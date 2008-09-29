Депутаты празднуют победу

28 сентября для 110 белорусских граждан стало началом новой жизни.

Он не пьет валерьянку и не смотрит выпуски новостей. В своей победе Роман Короп практически уверен. Еще на прошлых депутатских выборах он сделал свой выбор: перешел из реанимации в Нижнюю палату Парламента. Должность главврача поменял на депутатский портфель.

В предвыборной гонке Игнатий Мисурагин - тоже победитель. Результат плодотворного труда и общения с избирателями. С ними и вчера провел весь день. Следил за активностью, интересовался проблемами. Сегодня с самого утра на работе. Специально вышел из отпуска, чтобы принять делегацию из Вьетнама. Впрочем, развитие международных отношений в военной сфере - не единственные планы депутата.

Сергей Семашко шутит: хоть и есть дом, живет на улице. Каждый день депутат Палаты Представителей второго и третьего созыва следит за реконструкцией этой древнейшей улицы в Витебске. Именно благодаря его полету мыслей улица Гагарина приобретает космический образ. Новая плитка, фасады знаний, коммуникации. В планах- расширить дорогу и пустить троллейбус. Благо время есть. Депутата выбрали и на третий срок.

Виртуоз скальпеля, Елена Шамаль не боится серьезных операций. Но сегодня немного робеет. Судьба избирателей, как и пациентов, снова в ее руках. Даже там, где большинство мужчин, она обещает отстаивать интересы прекрасной половины. И надеется, что ее поддержит почти треть парламента – также женщины.

Планы у народных избранников действительно народные. Миссия, говорят депутаты, выполнима. Их выбрали, и они выбрали - жить интересами людей.