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Депутаты Парламента выйдут в народ

24 ноября 2009 07:27
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Белорусские парламентарии сегодня посетят ряд предприятий Минского района, где будут говорить об основных направлениях бюджетно-финансовой и налоговой политики Беларуси.

Одной из ключевых станет тема взаимоотношений республиканского и местных бюджетов, а также улучшение налоговой системы на предприятиях с иностранными инвестициями.

Все предложения депутаты учтут при рассмотрении проекта Особенной части Налогового кодекса на текущей осенней сессии парламента.

Другая же группа депутатов отправится сегодня в Республиканский реабилитационный центр для детей-инвалидов в Минске.  Парламентарии и представители Минтруда и соцзащиты увидят, как на практике применяется законодательство о реабилитации инвалидов.  Работники центра расскажут о том, как реализуются права детей на получение комплексной реабилитации и как работают специалисты.

# общество

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