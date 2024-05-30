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Депутаты Палаты представителей в двух чтениях приняли закон об очередной амнистии

30 мая 2024 08:07
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Депутаты на заседании первой сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси восьмого созыва приняли в двух чтениях законопроект «Об амнистии в связи с 80-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков».

Депутаты Палаты представителей в двух чтениях приняли закон об очередной амнистии-1

Для нашей страны практика проведения амнистии не нова. Ее традиционно объявляют в честь значимых дат. Предыдущая прошла в 2022 году, шанс на исправление в связи с Днем народного единства тогда получили 4,5 тысячи осужденных. Проявление гуманизма к лицам, отбывающим различные виды уголовных наказаний является неотъемлемой чертой уголовно-исполнительной политики в Беларуси.

Барсуков об амнистии: 5 тыс. останутся в местах лишения свободы, а 2,5 тыс. выйдут. Подробности.

Планируется, что нынешняя амнистия затронет более 7 000 человек. Она более широко охватит несовершеннолетних лиц или же тех, которые совершили преступления в несовершеннолетнем возрасте. Особое внимание также уделят многодетным и одиноким женщинам и мужчинам, имеющих несовершеннолетних детей. Также депутаты рассмотрят в первом чтении законопроекты, касающиеся пенсий служащих, драгоценных металлов. Второго чтения ждет проект закона «Об изменении законов по вопросам урегулирования неплатежеспособности».

# Государственная политика # общество

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