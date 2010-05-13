Депутаты Мингорсовета 26-го созыва собрались на свою первую сессию

Она проводится не позднее, чем через 30 дней после выборов.

На первом заседании избранные депутаты сформировали структуру совета, избрали председателя и его заместителей, а также утвердили постоянные комиссии и президиум. С началом сессии депутатов поздравил исполняющий обязанности председателя Мингорисполкома Николай Ладутько.

Николай Ладутько, исполняющий обязанности председателя Мингорисполкома:

В состав городского совета избраны лучшие из лучших. Избрано много опытных руководителей, специалистов всех уровней, каждый из которых на своем рабочем месте претворяет в жизнь вызовы времени, инновации, инвестиции и экспорт. Мы считаем, что те участки, на которых работают народные избранники, должны быть самые лучшие.