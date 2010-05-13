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Депутаты Мингорсовета 26-го созыва собрались на свою первую сессию

13 мая 2010 07:47
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Она проводится не позднее, чем через 30 дней после выборов.

На первом заседании избранные депутаты сформировали структуру совета, избрали председателя и его заместителей, а также утвердили постоянные комиссии и президиум. С началом сессии депутатов поздравил исполняющий обязанности председателя Мингорисполкома Николай Ладутько.

Николай Ладутько, исполняющий обязанности председателя Мингорисполкома:
В состав городского совета избраны лучшие из лучших. Избрано много опытных руководителей, специалистов всех уровней, каждый из которых на своем рабочем месте претворяет в жизнь вызовы времени, инновации, инвестиции и экспорт. Мы считаем, что те участки, на которых работают народные избранники, должны быть самые лучшие.

# общество

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