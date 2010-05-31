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Депутаты Львовского облсовета решили отменить термин «Великая Отечественная война»

31 мая 2010 18:47
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А трагические события середины ХХ века здесь отныне будут именовать исключительно «Вторая мировая».

Владимир Зубанов, народный депутат Украины:
Естественно, большинство украинцев продолжают считать, на уровне памяти человеческой, она остается и остается навсегда — для нас это была Великая Отечественная война. Для определенной части населения Западной Украины — это будет Великая Мировая. Это реальность и мы не сможем навязать в будущем мнение, что и для них это была Великая Отечественная.

Лина Ткаченко, сотрудник Музея истории Украины:
С исторической точки зрения название «Великая Отечественная война» более верное, чем «Вторая Мировая», потому что с фашизмом боролись сообща, всем отечеством.

При этом стоит учесть, что по результатам недавних опросов в Украине, 70% респондентов указали, что предпочитают не переписывать историю и употреблять термин «Великая Отечественная война», а не «Вторая мировая».

Приживутся ли новые «исторические» термины в Украине, покажет история. Ведь, несмотря на любые политические решения в некоторых западных областях, не стоит забывать, что во время Великой Отечественной Украина потеряла почти 14 миллионов своих граждан.

# общество

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