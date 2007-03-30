Депутаты готовятся к сессии

Подготовка к весенней парламентской сессии, которая откроется 2 апреля, идет без нарушений графика. Среди приоритетных - законопроекты экономического блока, в том числе - "Об ипотеке" и "Об унитарных предприятиях". Также парламентом запланировано рассмотрение изменений и дополнений в законы "Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках", "О дорожном движении", "О рекламе", "О торговле". Предусмотрены поправки в законы о денежно-кредитных отношениях и банковской деятельности.