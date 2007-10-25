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Депутатов будут знакомить с историей Минска

25 октября 2007 07:54
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С такой инициативой выступила постоянная комиссия по гласности, самоуправлению правопорядку и международным связям Мингорсовета. В частности народным избранникам на специальных собраниях расскажут об истории столичных улиц и людях, чьими именами названы минские кварталы. Один из главных вопросов, с которым сегодня к депутатам обращаются горожане - о необходимости переименовании минских улиц, и с чем это связано. Организуемые семинары позволят получить всю информацию по этим вопросам.
# общество

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