Депутатов будут знакомить с историей Минска

С такой инициативой выступила постоянная комиссия по гласности, самоуправлению правопорядку и международным связям Мингорсовета. В частности народным избранникам на специальных собраниях расскажут об истории столичных улиц и людях, чьими именами названы минские кварталы. Один из главных вопросов, с которым сегодня к депутатам обращаются горожане - о необходимости переименовании минских улиц, и с чем это связано. Организуемые семинары позволят получить всю информацию по этим вопросам.