Депутат Татьяна Рунец проведёт личный приём граждан в Минске
Новости Беларуси. У граждан Беларуси, как и прежде, есть возможность обратиться за помощью к чиновникам с самыми разными жизненными ситуациями. Сенаторы ежемесячно рассматривают обращения белорусов. Как раз 6 июля выслушать людей готова Татьяна Рунец, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Этот прием намереваются посвятить экономическим и финансовым вопросам, ведь депутат в Совете Республики возглавляет соответствующую комиссию. Встреча пройдет с 10:00 до 13:00 в Оперативно-аналитическом центре при Президенте по адресу: Кирова, 49. Всю дополнительную информацию можно получить по номеру телефона на экране.
Зачастую тематика проблем, с которыми обращаются люди, довольно широкого диапазона. Для удобства граждан представители власти лично посещают различные регионы с целью ответить на волнующие вопросы.
6 июля у жителей Брагинского района такая возможность тоже есть. Можно задать вопрос первому заместителю главы Администрации Президента. Уже в 12:00 Максим Рыженков будет решать проблемы в местном райисполкоме. Подобные встречи с представителями власти будут проходить весь месяц. Обещают, что ни одно обращение без внимания не останется.