Депутат Татьяна Рунец проведёт личный приём граждан в Минске

Новости Беларуси. У граждан Беларуси, как и прежде, есть возможность обратиться за помощью к чиновникам с самыми разными жизненными ситуациями. Сенаторы ежемесячно рассматривают обращения белорусов. Как раз 6 июля выслушать людей готова Татьяна Рунец, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этот прием намереваются посвятить экономическим и финансовым вопросам, ведь депутат в Совете Республики возглавляет соответствующую комиссию. Встреча пройдет с 10:00 до 13:00 в Оперативно-аналитическом центре при Президенте по адресу: Кирова, 49. Всю дополнительную информацию можно получить по номеру телефона на экране.

Зачастую тематика проблем, с которыми обращаются люди, довольно широкого диапазона. Для удобства граждан представители власти лично посещают различные регионы с целью ответить на волнующие вопросы.