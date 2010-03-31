Депутат Рады нашел в Крыму ваххабитов и террористов

Депутат Верховной Рады, бывший начальник крымской милиции Геннадий Москаль в интервью заявил, что на полуострове открыто действуют запрещенные во всем мире исламистские организации.

– Там у нас есть не то что угроза террористов, там есть террористы, – сказал он.



Москаль при этом подчеркнул, что с экстремистами никто не борется, а руководство Украины уже долгие годы предпочитает не замечать проблемы укрепления исламистов в Крыму.

По его словам, на полуострове прекрасно себя чувствуют «Хизб-ут-Тахрир» и ваххабиты.

– К нам из Узбекистана приехали все, кто удрал оттуда от режима Ислама Каримова после соответствующих событий. Точно так же к нам съезжаются все остальные, – рассказал Москаль.

Депутат и ранее предупреждал об активизации в Крыму экстремистских организаций и проповедников, а его подчиненные в октябре 2009 года разоблачили банду квартирных воров, которые на досуге соорудили бункер-схрон, где хранили оружие, боеприпасы, занимались подготовкой к джихаду на полуострове, а также вербовали в свои ряды новых сторонников.

По информации крымской милиции, они принадлежали к радикальной исламистской организации «Ат-Такфир уаль-Хиджра», отрицающей любой государственный строй, кроме халифата.

Кроме того, исламистская организация «Хизб-ут-Тахрир», действительно запрещенная во многих странах мира (включая Россию), открыто действует в Крыму и даже проводит там свои собрания.

Более того, в мае 2009 года руководители крымской ячейки этой организации выступили с гневным письмом в адрес Службы безопасности Украины, в котором потребовали не мешать им работать и предупредили, что резкие заявления властей в их адрес «создают нестабильность, порождают чувство опасности в обществе».



Своей основной целью крымское отделение «Хизб-ут-Тахрир» заявляет «возрождение исламского образа жизни, путем установления исламского государства Халифат, которое будет претворять законы Ислама и распространять исламский призыв по всему миру», пишет Lenta.ru.