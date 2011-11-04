Депутат: Отменив дисбаты, мы сэкономим порядка 2,5 миллиардов рублей в год

За нарушение во время несение службы будет применяться арест на срок до полугода. Дисбаты среди стран СНГ сейчас существуют только в России и Беларуси. Предложение парламентариев связано с тем, что число нарушений во время службы на территории нашей республики минимально, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Игнатий Мисурагин, председатель постоянной комиссии Палаты представителей Республики Беларусь:
Если военнослужащий срочной службы будет осужден к аресту, он будет содержаться на гауптвахте сроком до шести месяцев. Сегодня утром в нашем дисциплинарном батальоне находились всего лишь 19 военнослужащих, а охраняют их около двухсот человек. Если мы примем такое решение, мы сэкономим порядка 2,5 миллиардов рублей в год.