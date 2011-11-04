Депутат: Отменив дисбаты, мы сэкономим порядка 2,5 миллиардов рублей в год

В Беларуси планируют отменить дисциплинарные батальоны. Такой законопроект принят сегодня на очередном заседании девятой сессии Палаты Представителей.

За нарушение во время несение службы будет применяться арест на срок до полугода. Дисбаты среди стран СНГ сейчас существуют только в России и Беларуси. Предложение парламентариев связано с тем, что число нарушений во время службы на территории нашей республики минимально, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игнатий Мисурагин, председатель постоянной комиссии Палаты представителей Республики Беларусь:

Если военнослужащий срочной службы будет осужден к аресту, он будет содержаться на гауптвахте сроком до шести месяцев. Сегодня утром в нашем дисциплинарном батальоне находились всего лишь 19 военнослужащих, а охраняют их около двухсот человек. Если мы примем такое решение, мы сэкономим порядка 2,5 миллиардов рублей в год.