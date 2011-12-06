Депутат: Авторы инноваций будут получать не менее 10% прибыли от продукции, которая реализована по разработкам этих авторов и принесла коммерческий успех

В документе также раскрыто понятие венчурного финансирования. Это когда фирмы-инвесторы идут на риски, вкладывая средства в инновационные разработки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Николай Казак, заместитель председателя постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Венчурные проекты отбираются особым образом, формируется портфель венчурных проектов. Это проекты, которые содержат и высокую степень риска, и менее высокую степень риска, с тем, чтобы в целом венчурная организация не прогорела, а была достаточно успешной. Авторы инноваций будут получать не менее 10% прибыли от продукции, которая реализована по разработкам этих авторов и принесла коммерческий успех.