Депутат: Авторы инноваций будут получать не менее 10% прибыли от продукции, которая реализована по разработкам этих авторов и принесла коммерческий успех

Новости Беларуси. Депутаты приняли в первом чтении законопроект об инновационном развитии страны. Предпринимателей планируют привлекать активнее. Бизнесменов-исполнителей поддержат финансово. Особое стимулирование и для авторов инноваций.

В документе также раскрыто понятие венчурного финансирования. Это когда фирмы-инвесторы идут на риски, вкладывая средства в инновационные разработки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай Казак, заместитель председателя постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Венчурные проекты отбираются особым образом, формируется портфель венчурных проектов. Это проекты, которые содержат и высокую степень риска, и менее высокую степень риска, с тем, чтобы в целом венчурная организация не прогорела, а была достаточно успешной. Авторы инноваций будут получать не менее 10% прибыли от продукции, которая реализована по разработкам этих авторов и принесла коммерческий успех.