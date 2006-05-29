Департамент по гражданству и миграции напоминает...

Департамент по гражданству и миграции МВД Беларуси напоминает, что в настоящее время белорусы старше 16 лет могут выехать в Украину по национальному паспорту образца 1996 года, как с разрешительной записью для временных выездов за границу, так и без нее.

Граждане, не достигшие 16-летнего возраста, при пересечении белорусско-украинской границы также должны иметь паспорта.

Право на пересечение границ государств - членов ЕврАзЭС (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Россия) дают национальный паспорт, служебные или дипломатические паспорта, национальное удостоверение личности моряка, свидетельство на возвращение в Республику Беларусь. При этом паспорт гражданина Беларуси может использоваться без разрешительного штампа на временный выезд за границу.

Такой же порядок сохраняется при выезде в страны СНГ, кроме Туркменистана.