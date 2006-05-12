Департамент охраны МВД Беларуси проводит акцию <Охрана - ветеранам>

В Департаменте охраны МВД республики прошла церемония награждения ветерана Великой Отечественной войны Василия Васильевича Колия, который стал стотысячным обладателем пакета услуг Департамента по охране жилья и имущества. Фронтовику, которому в мае 1945-го посчастливилось оставить свою подпись на поверженном рейхстаге, также вручили телевизор, цветы и подписку на милицейские газету и журнал.

Подполковник милиции Сергей Буйновский рассказал журналистам о достижениях возглавляемого им ведомства. Он напомнил, что Беларусь - единственная страна в СНГ, где охранные функции находятся в ведении государственных структур, а не в частных, как это сделано в других странах. Департамент обеспечивает безопасность более чем в 10 тысячах квартир пожилых людей.