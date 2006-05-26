Деньги для талантливой молодежи найдутся

На реализацию государственной программы "Молодые таланты Беларуси" из республиканского и местных бюджетов, а также специального фонда Президента Беларуси будет дополнительно выделено более 12 млрд. рублей. В Беларуси для талантливых и одаренных молодых людей открыты средние учебные заведения нового типа, лицеи, учебные комплексы "гимназия-колледж" и более тысячи школ с углубленным изучением отдельных предметов. Кроме того, программой предусмотрено продолжить работу с талантливыми молодыми людьми после получения ими образования. Их заработная плата будет на 15% выше, чем для остальных. Также планируется создать Республиканский совет молодых ученых. В помощь молодым талантам будет разработан специализированный информационный ресурс "Портал студенческой науки".