«Деньги дают власть». Как построить отношения партнёрам с разным уровнем доходов?
Современные мужчины часто жалуются, что девушки стали слишком избалованные. Им подавай дорогие подарки и ужины в шикарных ресторанах. О том, как к этому относиться и нормально ли требовать от мужчины роскошной жизни, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Людмила Завгородняя, многодетная мама:
У меня есть такая история. Бизнесвумен влюбилась в обычного бармена.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
В молоденького, наверное?
Людмила Завгородняя:
Нет, она реально полюбила. Он с ней живет уже, наверное, лет семь. Она говорит: «Я такая счастливая». Она занимается – у нее верхняя одежда, дубленки. «Я из Турции лечу, он меня встречает, наготовлено». Она кайфует от того, что он для нее делает. Я ее понимаю, если она умеет зарабатывать, у них любовь.
Алеся Лакина:
Ольга, вы психолог. Описали ситуацию, не попахивает ли это союзом мама-сынок? Это какая-то психологическая травма?
Ольга Шевелева, психолог:
Если брать теорию психологии, то можно за уши притянуть все, что угодно, куда угодно. Если людям комфортно, они трезво оценивают ситуацию: у меня все есть и мне нужны реальная любовь и чувства, я тоже тактильный человек, мне иногда хочется, чтобы меня кто-то просто обнял. Я понимаю эту женщину, у которой все есть, и она встретила. Он понимает, что не сможет уже…
Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
Переплюнуть.
Ольга Шевелева:
У них искренние чувства, они нашли друг друга.
Алеся Лакина:
Я почему-то думаю, что такие чувства быстро закончатся. Не будет равноправия в этих отношениях. Равные позиции – это когда мужчина и женщина примерно одинаково зарабатывают. Деньги дают власть всегда, что мужчине, что женщине. Я видела много пар.
Ольга Шевелева:
Все индивидуально – раз. Второе – никогда не нужно за уши притягивать то, что у меня мое мнение – это ключевое. Это ваше видение, вы имеете на это право. У всех свое видение на одну и ту же ситуацию. Здесь люди счастливы – это важнее, пусть весь мир подождет. Я знаю таких пар тоже много, когда у парня чуть меньше доход, а у нее чуть больше, но у них другие приоритеты в жизни. Они понимают, что это такая мишура.
Алеся Лакина:
Я знаю тоже таких парней, которые видят, что женщина хорошо зарабатывает: пойду я к ней поживу. У нее квартирка и машинка есть – прекрасно.