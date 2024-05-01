«Деньги дают власть». Как построить отношения партнёрам с разным уровнем доходов?

Современные мужчины часто жалуются, что девушки стали слишком избалованные. Им подавай дорогие подарки и ужины в шикарных ресторанах. О том, как к этому относиться и нормально ли требовать от мужчины роскошной жизни, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Людмила Завгородняя, многодетная мама:

У меня есть такая история. Бизнесвумен влюбилась в обычного бармена. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

В молоденького, наверное? Людмила Завгородняя:

Нет, она реально полюбила. Он с ней живет уже, наверное, лет семь. Она говорит: «Я такая счастливая». Она занимается – у нее верхняя одежда, дубленки. «Я из Турции лечу, он меня встречает, наготовлено». Она кайфует от того, что он для нее делает. Я ее понимаю, если она умеет зарабатывать, у них любовь. Алеся Лакина:

Ольга, вы психолог. Описали ситуацию, не попахивает ли это союзом мама-сынок? Это какая-то психологическая травма?

Ольга Шевелева, психолог:

Если брать теорию психологии, то можно за уши притянуть все, что угодно, куда угодно. Если людям комфортно, они трезво оценивают ситуацию: у меня все есть и мне нужны реальная любовь и чувства, я тоже тактильный человек, мне иногда хочется, чтобы меня кто-то просто обнял. Я понимаю эту женщину, у которой все есть, и она встретила. Он понимает, что не сможет уже… Михаил Свито, ведущий ток-шоу:

Переплюнуть. Ольга Шевелева:

У них искренние чувства, они нашли друг друга.