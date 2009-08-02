День железнодорожника

Работники стальной магистрали отмечают свой профессиональный праздник.

Предшественницей белорусской железной дороги считают железку Старинковского металлургического и машиностроительного завода Бенкендорфа, действовавшую в середине XIX века.

Первым белорусским городом с железнодорожным движением стал Гродно. В 1862 году стальная магистраль связала его с Петербургом и Варшавой.

Но официальным днем рождения Белорусской железной дороги считается 1871 год, когда в эксплуатацию вступила ее главная магистраль — Смоленск-Орша-Минск-Брест.

Вся дальнейшая история железной дороги неразрывно связана с историей нашей республики. Сегодня она играет важную роль в социально-экономическом развитии страны.