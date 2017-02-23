День защитников Отечества и Вооруженных Сил отмечается 23 февраля: поздравления направил Александр Лукашенко

Новости Беларуси. День защитников Отечества и Вооруженных Сил. 23 февраля у нас в стране по праву считается всенародным праздником, днем мужества и героизма всех поколений защитников. Их память сегодня почтили в столице. К вечному огню и монументу на площади Победы венки и цветы возложили представители силовых структур, ветераны Вооруженных Сил, руководство Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В день защитников Отечества и Вооруженных Сил на людей в форме ровняются и будущие воины. Впрочем, этот праздник в Беларуси называют еще и мужским днем.

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По традиции с 23 февраля соотечественников поздравил Президент Александр Лукашенко. «Этот праздник, овеянный мужеством и доблестью, мы всегда отмечаем с особым чувством гордости за наших воинов, которые во все времена надежно обеспечивали обороноспособность страны и сейчас продолжают достойно охранять рубежи нашей Родины. В республике создана надежная система безопасности, осуществляется дальнейшее укрепление Вооруженных Сил, совершенствуется боевая подготовка военнослужащих», – отметил глава государства.