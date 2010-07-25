День военно-морского флота отмечают и белорусские моряки

Среди тех, кто в это воскресенье надел морскую форму — много известных в Беларуси людей.

Их жизнь когда-то была связана с защитой водных рубежей бывшего Советского Союза. Многих судьба забросила в горячие точки. Без уроженцев Беларуси не обошлась ни одна историческая морская битва. С 1945 года и до дней сегодняшних флотскую вахту несли около миллиона белорусов. За годы советской власти республика воспитала 65 адмиралов.

Сейчас на учете в военкоматах Беларуси – 150 тысяч военных моряков всех флотских специальностей. И все они всерьёз считают Беларусь морской державой.

Зигмунд Жабко, председатель Белорусского союза военных моряков:

Если у нас будет торговый флот, то будет и военный флот. Потому что любое судно нужно охранять. Как сказал Петр Первый, армия — это одна рука, а флот -вторая. А двумя руками легче драться.

Иван Высоцкий:

Поймите, здесь собрались настоящие мужики, не шалтай-болтай какие-нибудь, самые настоящие.

Герман Кучинский:

Очень приятно, что можно гордиться такими людьми, которые здесь собрались и прошли эту флотскую школу выживания.