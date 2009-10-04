День учителя отмечают в мире

Накануне праздника в Беларуси по традиции награждают лучших педагогов, а в школах проходят торжества.

Она хотела в журналисты, а попала в филологи. Учитель русского языка и литературы уже 30 лет выводит свои мемуары мелом. Днём школьникам цитирует правила, а вечером – исключение, читает стихи в собственном поэтическом клубе. В «Литере» у Татьяны Ефимовны пробу пера прошли почти все гимназисты. Эту дверь открывают и знаменитые авторы. Страсть к русской классике у неё с детства. Сборники стихов Пушкина, Некрасова – подарки отца на Дни рождения. Такую любовь к педагогическому искусству в этом году оценил сам министр образования. Татьяне Ефимовне Побоке вручили «Знак отличия». Это высшая награда для учителя. Но не главная.

– Самая лучшая награда для учителя – когда на уроке горят глаза детей. В психологии есть несколько характеров – сангвиник, флегматик и т.д. И задача учителя, и моя в том числе, сангвиника притормозить, флегматика разбудить, – считает учитель русского языка и литературы гимназии №12 Минска Татьяна Побока.

Десять лет без перемен работают в тандеме. Сын и отец Моргуновы под одной школьной крышей делят и спортзал, и своих подопечных. Виталий занимается с детьми с крепким здоровьем, Владимир Яковлевич – с группой ЛФК. Их семейный девиз, как у медиков: не навреди! Моргунов-старший лично тренировал сыновей, будущих педагогов. Оба окончили эту гимназию и оба выбрали один жизненный физкультурный путь. Однако, спортивная тройка – пока не в полном составе.

– Я всегда мечтал работать с двумя сыновьями, но пока не получается. Второй сын не хочет переходить со своей школы, – рассказал учитель физкультуры гимназии № 10 Минска Владимир Моргунов.

– По-моему, это идеально, работать с тем, кто может подставить своё крепкое плечо и помочь в трудную минуту: и советом, и делом, и словом. Поэтому я считаю, что это самый идеальный вариант – работать с отцом, – отметил учитель физкультуры гимназии № 10 Минска Виталий Моргунов.

У белорусского педагога, пока женское лицо. Каждый год в университете за парты садятся 3,5 тысячи студентов, из них лишь четверть – мужчины. Это математики, физики и информатики. Они в стране на вес золота. ВУЗ увеличивает набор на эти специальности. Нынешних первокурсников на треть больше, чем пятикурсников. Уровень образования – европейский. В январе на Международной олимпиаде в Казахстане минская команда заняла второе место. Поэтому Запад не первый год охотится на наших Энштейнов.

От звонка до звонка. Вся жизнь без перемен и каникул. Для этих людей школа – второй дом, а дети – как вторая семья. Поэтому День учителя сейчас отмечают более ста стран мира, а на востоке слово «учитель» пишут с большой буквы.