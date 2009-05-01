День труда в Минске (ФОТО)

В столице массовые гулянья взяли старт у Национальной библиотеки

Праздничный митинг и концерт, в котором участвовало около 30 тысяч человек, - организовала федерация профсоюзов Беларуси. Помимо минчан, на праздник пришли и гости из 15 европейских стран — лидеры профцентров.

- Сегодня уже более тридцати тысяч собралось. Народ все идет и идет. Это говорит не о том, что мы собирали людей, а говорит о том, что люди хотят встретиться и в праздничной обстановке, а не только в рабочих делах, на заводах. Они хотят собраться, увидеть красивыми друг друга. Сказать слова поддержки, солидарности, - рассказал корреспондентам СТВ председатель федерации профсоюзов Беларуси Леонид Козик.

Несмотря на то, что концерт с участием звёзд белорусской эстрады уже закончился, народные гулянья продолжатся в трех столичных парках отдыха. Помимо традиционных аттракционов, к услугам посетителей — различные игры и конкурсы. Так, в парке Челюскинцев воспитанники центра творчества представят современные танцевальные направления - брейк-данс, хип-хоп, Айр-Эн-Би, а также ирландские танцы. Сейчас проходит танцевальная программа для пожилых людей, а вечером поплясать придет и молодёжь.

Смотри полный вариант сюжета на ВИДЕО.

КСТАТИ

Мало кто знает, что до того, как стать пролетарским, Первомай был и языческим, и христианским праздником, и его отмечали во многих странах с глубокой древности. По-настоящему "массовым" 1 мая стал в Советском Союзе. Это действительно был праздник для трудящихся, получивших дополнительно два выходных дня. И долгое время отмечался как День международной солидарности трудящихся всех стран. Со временем он утратил политический оттенок. В Беларуси уже выросло целое поколение, которое не знает, что за праздник этот «первомай». Маёвки прошли сегодня во всех городах Беларуси.