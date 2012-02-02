День сурка отмечают американцы и канадцы уже в 124 раз

Как долго продлится зима, расскажет американский «народный метеоролог» – Фил. В США и Канаде сегодня – День сурка. И этой традиции уже 124 года.



Знаменитый грызун проживает в штате Пенсильвания. Каждый год 2 февраля спящего зверька будят и достают из норы. Народная примета гласит: если заспанный прорицатель увидит свою тень, то тепла ждать еще полтора месяца. А если нет – весна не за горами.



А в Беларуси подобной традиции нет. Сурки обитают в более теплом климате, чаще – в степях. У нас живёт лишь небольшая колония пятнистых сусликов – дальних родственников сурков. Сейчас они в спячке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.