Прямой эфир

День сурка отмечают американцы и канадцы уже в 124 раз

02 февраля 2012 05:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Как долго продлится зима, расскажет американский «народный метеоролог» – Фил. В США и Канаде сегодня – День сурка. И этой традиции уже 124 года.

Знаменитый грызун проживает в штате Пенсильвания. Каждый год 2 февраля спящего зверька будят и достают из норы. Народная примета гласит: если заспанный прорицатель увидит свою тень, то тепла ждать еще полтора месяца. А если нет – весна не за горами.

А в Беларуси подобной традиции нет. Сурки обитают в более теплом климате, чаще – в степях. У нас живёт лишь небольшая колония пятнистых сусликов – дальних родственников сурков. Сейчас они в спячке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество

Другие новости рубрики

Все новости
02 февраля 2012 05:17

Цифровую систему радиосвязи планируют внедрить на белорусской железной дороге

01 февраля 2012 14:44

ВПЕРВЫЕ В БЕЛАРУСИ! 3 февраля в «Студии хорошего настроения» прошла настоящая свадьба!

01 февраля 2012 14:30

Мандариновая свадьба. Оранжевый день в белоснежном сезоне