День спасателя в Минске: парад спасательной техники и показательные выступления сотрудников МЧС

Также с плац-парадом выступила рота почетного караула командно инженерного института МЧС, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Минчанка:
Мы очень рады, очень понравился концерт. Рота почетного караула вообще показала всю прелесть нашего города, нашей всей пожарной службы. Ребята молодцы.
По традиции зрелищным было выступление водолазно-спасательной службы и войск специального назначения. Отточенные навыки вызывали восхищение и детей, и взрослых.
На такие праздники, как правило, приходят целыми семьями.
Минчанка:
Настроение очень хорошее, парад замечательный, восхищают наши войска МЧС. Все здорово. Мы любим Беларусь, мы рады, что живем в Республике Беларусь.