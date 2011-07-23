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День спасателя в Минске: парад спасательной техники и показательные выступления сотрудников МЧС

23 июля 2011 14:27
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По главной улице города проехала спасательная техника. Бодрый дух поддерживал оркестр МЧС. Желающие могли покататься на спасательных катерах и лодках, взобраться на спасательную лестницу, примерить костюмы водолазов и пожарных.

День спасателя в Минске

День спасателя в Минске

День спасателя в Минске

День спасателя в Минске

День спасателя в Минске

День спасателя в Минске

День спасателя в Минске

День спасателя в Минске

Также с плац-парадом выступила рота почетного караула командно инженерного института МЧС, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

День спасателя в Минске

День спасателя в Минске

День спасателя в Минске

День спасателя в Минске

День спасателя в Минске

Минчанка:
Мы очень рады, очень понравился концерт. Рота почетного караула вообще показала всю прелесть нашего города, нашей всей пожарной службы. Ребята молодцы.

По традиции зрелищным было выступление водолазно-спасательной службы и войск специального назначения. Отточенные навыки вызывали восхищение и детей, и взрослых.

День спасателя в Минске

День спасателя в Минске

На такие праздники, как правило, приходят целыми семьями.

День спасателя в Минске

Минчанка:
Настроение очень хорошее, парад замечательный, восхищают наши войска МЧС. Все здорово. Мы любим Беларусь, мы рады, что живем в Республике Беларусь.

# общество # Фотофакт

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