День смеха отмечают сегодня во многих европейских странах

Традиция первоапрельских шуток и розыгрышей в Европе появилась еще в 16 веке, когда у многих народов Новый год начинался именно в этот день. В разных странах первый апрельский день имеет свое название. Есть и своеобразные "столицы юмора" - болгарский город Габрово, Одесса с ее ежегодными "Юморинами", а также белорусские Автюки, в которых проводятся фестивали народного юмора. И сегодня же в Минске в Купаловской библиотеке пройдет городской праздник юмора "Смеяться не грех".