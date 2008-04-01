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День смеха отмечают сегодня во многих европейских странах

01 апреля 2008 07:42
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Традиция первоапрельских шуток и розыгрышей в Европе появилась еще в 16 веке, когда у многих народов Новый год начинался именно в этот день. В разных странах первый апрельский день имеет свое название. Есть и своеобразные "столицы юмора" - болгарский город Габрово, Одесса с ее ежегодными "Юморинами", а также белорусские Автюки, в которых проводятся фестивали народного юмора. И сегодня же в Минске в Купаловской библиотеке пройдет городской праздник юмора "Смеяться не грех".
# общество

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