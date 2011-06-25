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День рождения Витебска празднуют жители культурной столицы Беларуси

25 июня 2011 17:42
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Витебск отмечает сегодня свой 1037 День рождения. Уже не первый год этот город носит статус культурной столицы Беларуси. Праздничная программа, которая охватит весь уик-энд и развернется во всех уголках города, больше напоминает мини-фестиваль.

На белоснежной ладье появилась самая долгожданная гостья праздника – княгиня Ольга. По легенде она основала город между двух рек Двина и Витьба, в честь которой и назвала его Витебском.

День рождения Витебска

День рождения Витебска

Впечатлили княгиню не так красоты природы, как стратегически выгодное положение.

Юрий Мазенков

Юрий Мазенков, руководитель клуба исторической реконструкции:
Понравились ей местные ландшафты. Возвышение было на углу, да к тому же огорожено с двух сторон реками. Хорошее место для городища.

Крутые берега Двины стали трибунами для тысяч витебчан.

День рождения Витебска

На историческом месте, откуда в X веке брал свое начало древний, тогда еще деревянный, град Витебск, 25 июня развернулось театрализованное представление. Свои таланты зрителям демонстрируют юные артисты и спортсмены.

День рождения Витебска

Перед глазами пробежала вся история: и гусары Великой Отечественной 1812-го, и солдаты Второй Мировой, и современная молодежь.

День рождения Витебска

Но все внимание было приковано к водной сцене. Ради захватывающего зрелища люди занимали вакантные места на берегах с самого утра, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

День рождения Витебска

День рождения Витебска

День рождения Витебска

Дорогу на главной площади отдали ретро-автомобилям. На парад съехались знаменитые «эмка»-«воронок», «работяга»-ГАЗ-67, немецкий «Ханомаг» 38-го года.

День рождения Витебска

День рождения Витебска

День рождения Витебска

Но больше всего позировать для фото пришлось представителям МЧС у раритетной пожарной машины.

День рождения Витебска

День рождения Витебска

Александр Добатовкин, водитель Витебского областного управления МЧС:
«Урал-ЗИС», старая пожарная машина 48-го года, а отработала до 66-го года.
С утра стоим, уже даже спина мокрая.

Попотеть пришлось и женихам, участвовавшим в параде невест.

День рождения Витебска

Прогуляться по главной площади с невестой, пусть даже свадьба ненастоящая, да еще на глазах всего города – волнительное занятие. Между тем, красивые девушки – одна из визитных карточек Витебска.

День рождения Витебска

День рождения Витебска

Руслан Герасимов и невеста

Руслан Герасимов, участник парада невест:
Очень интересно, необычно, конечно. Впервые, поэтому волнение присутствует.

В День города Витебск подтвердил еще одно негласное звание – фестивальной столицы. В мини-фестиваль превратился и городской День рождения. Многочисленные концерты и конкурсы продолжатся 26 июня, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

День рождения Витебска

# общество # Фотофакт # Белоруссия

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