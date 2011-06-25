День рождения Витебска празднуют жители культурной столицы Беларуси

Витебск отмечает сегодня свой 1037 День рождения. Уже не первый год этот город носит статус культурной столицы Беларуси. Праздничная программа, которая охватит весь уик-энд и развернется во всех уголках города, больше напоминает мини-фестиваль.

На белоснежной ладье появилась самая долгожданная гостья праздника – княгиня Ольга. По легенде она основала город между двух рек Двина и Витьба, в честь которой и назвала его Витебском.

Впечатлили княгиню не так красоты природы, как стратегически выгодное положение.

Юрий Мазенков, руководитель клуба исторической реконструкции:

Понравились ей местные ландшафты. Возвышение было на углу, да к тому же огорожено с двух сторон реками. Хорошее место для городища.

Крутые берега Двины стали трибунами для тысяч витебчан.

На историческом месте, откуда в X веке брал свое начало древний, тогда еще деревянный, град Витебск, 25 июня развернулось театрализованное представление. Свои таланты зрителям демонстрируют юные артисты и спортсмены.

Перед глазами пробежала вся история: и гусары Великой Отечественной 1812-го, и солдаты Второй Мировой, и современная молодежь.

Но все внимание было приковано к водной сцене. Ради захватывающего зрелища люди занимали вакантные места на берегах с самого утра, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Дорогу на главной площади отдали ретро-автомобилям. На парад съехались знаменитые «эмка»-«воронок», «работяга»-ГАЗ-67, немецкий «Ханомаг» 38-го года.

Но больше всего позировать для фото пришлось представителям МЧС у раритетной пожарной машины.

Александр Добатовкин, водитель Витебского областного управления МЧС:

«Урал-ЗИС», старая пожарная машина 48-го года, а отработала до 66-го года.

С утра стоим, уже даже спина мокрая.

Попотеть пришлось и женихам, участвовавшим в параде невест.

Прогуляться по главной площади с невестой, пусть даже свадьба ненастоящая, да еще на глазах всего города – волнительное занятие. Между тем, красивые девушки – одна из визитных карточек Витебска.

Руслан Герасимов, участник парада невест:

Очень интересно, необычно, конечно. Впервые, поэтому волнение присутствует.

В День города Витебск подтвердил еще одно негласное звание – фестивальной столицы. В мини-фестиваль превратился и городской День рождения. Многочисленные концерты и конкурсы продолжатся 26 июня, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».